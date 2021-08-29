Призываем прекратить агрессию. США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии

Посольство США обратилось к России в День памяти защитников Украины и седьмой годовщины Иловайской трагедии. Представительство призвало РФ прекратить агрессию против нашей страны.
Об этом сообщает пресс-служба посольства.
"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", – говорится в сообщении.
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Война на Донбассе
Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже в День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.
Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: