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Призываем прекратить агрессию. США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
29 августа, 13:23
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Сегодня, 29 августа, Украина отмечает День памяти защитников
Посольство США призвало РФ прекратить агрессию против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Посольство США призвало РФ прекратить агрессию против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Посольство США обратилось к России в День памяти защитников Украины и седьмой годовщины Иловайской трагедии. Представительство призвало РФ прекратить агрессию против нашей страны.

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Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

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Война на Донбассе

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Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже в День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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