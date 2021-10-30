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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Проблема с жильем решена – в Техасе целый район напечатают на 3D-принтере

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 октября, 22:01
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Пока что нет информации, где начнется строительство и какая будет планировка
После сдачи домов фирма объединилась с компанией Lennar. Коллаж "Сегодня".
После сдачи домов фирма объединилась с компанией Lennar. Коллаж "Сегодня".

Компания Icon закончила строительство четырех домов в Остине, столице штата Техас. При работе использовали конструкции, сделанные с помощью 3D-печати.

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Об этом сообщает Interesting Engineering.

3D-печать

Технология 3D-печати становится все более популярной в строительной сфере. Она позволяет строить быстро, дешево и с минимальным привлечением живой рабочей силы. Дома, напечатанные на 3D-принтере, уже используют для решения жилищного вопроса в странах Африки. Но самый большой в мире проект – район на 100 жилых домов, будет построен в Остине, штат Техас, США.

Этот амбициозный проект – результат сотрудничества компаний Lennar Group, которая строит жилые дома в США с 1954 года и ICON, занимающейся инновационными строительными технологиями.

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После сдачи домов фирма объединилась с компанией Lennar, чтобы реализовать новый необычный проект — построить 100 домов с помощью 3D-печати. Пока что нет информации, где начнется строительство и какая будет планировка.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Луцке с помощью 3D-принтера создают переходники для аппаратов ИВЛ. Это распределители воздуха, которые успешно используют в странах, где коронавирусом заболели массово. Идеи волонтеры находят в интернете и адаптируют образцы под условия украинских больниц.

Архитектурная компания BIG и строительная компания ICON, занимающаяся 3D-печатью, объявили о своем партнерстве для проекта Olympus, который направлен на разработку зданий для размещения на Луне.

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