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Прогресс под угрозой: в США возмущены увольнением главы "Нафтогаза"

29 апреля, 22:39

Виталий Семченко Виталий Семченко

Прайс отметил, что кадровые перестановки "усложняют усилия по реформе энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата" страны

Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за увольнения главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева.

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Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс во время брифинга.

"Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский Кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании", – сказал он.

Прайс также отметил, что кадровые перестановки "усложняют усилия по реформе энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата" страны.

"К сожалению, эти действия – лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину... но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит", – добавил представитель Госдепа.

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Послы стран Группы семи также отреагировали на решение правительства об увольнении Коболева. В заявлении отмечается важность управления госпредприятиями, свободного от политического вмешательства.

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"Послы G7 принимают во внимание решение Кабмина об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, экс-глава "Нафтогаз Украины" намерен обжаловать свое увольнение. При этом он готов покинуть свою должность без скандала.

"Сегодня" также поговорили с экспертами и выяснили, за что отстранили Коболева, а также, кого еще может коснуться "чистка кадров". Все подробности читайте в материале.

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