Прогрес під загрозою: в США обурені звільненням голови "Нафтогазу"

Держдепартамент США висловив стурбованість через звільнення глави "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.

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Про це заявив прессекретар відомства Нед Прайс під час брифінгу.

"Ми глибоко стурбовані недавніми маніпуляціями, які український Кабінет міністрів зробив в питаннях регулювання, щоб звільнити раду директорів і змінити керівництво лідируючої енергетичної компанії", – зазначив він.

Прайс також зазначив, що кадрові перестановки "ускладнюють зусилля щодо реформи енергетичного сектору і поліпшення інвестиційного клімату" країни.

"На жаль, ці дії – лише один приклад ігнорування світового досвіду, в результаті чого економічний прогрес України, за який довелося серйозно боротися, опинився під загрозою. Ми продовжуємо підтримувати Україну ... але лідери України повинні зробити те, що від них залежить", – додав представник Держдепу.

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Посли країн Групи семи також відреагували на рішення уряду про звільнення Коболєва. У заяві наголошується на важливості управління держпідприємствами, вільного від політичного втручання.

"Посли G7 беруть до уваги рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, ексглава "Нафтогаз України" має намір оскаржити своє звільнення. При цьому він готовий покинути свою посаду без скандалу.

"Сьогодні" також поговорили з експертами і з'ясували, за що усунули Коболєва, а також, кого ще може торкнутися "чистка кадрів". Всі подробиці читайте в матеріалі.