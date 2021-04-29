Русский
$ 27,79
33,53
  1. Світові новини
  2. США

Прогрес під загрозою: в США обурені звільненням голови "Нафтогазу"

29 квітня, 22:39

Віталій Семченко Віталій Семченко

Прайс зазначив, що кадрові перестановки "ускладнюють зусилля щодо реформи енергетичного сектору і поліпшення інвестиційного клімату" країни

Держдепартамент США висловив стурбованість через звільнення глави "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.

Реклама

Про це заявив прессекретар відомства Нед Прайс під час брифінгу.

"Ми глибоко стурбовані недавніми маніпуляціями, які український Кабінет міністрів зробив в питаннях регулювання, щоб звільнити раду директорів і змінити керівництво лідируючої енергетичної компанії", – зазначив він.

Прайс також зазначив, що кадрові перестановки "ускладнюють зусилля щодо реформи енергетичного сектору і поліпшення інвестиційного клімату" країни.

"На жаль, ці дії – лише один приклад ігнорування світового досвіду, в результаті чого економічний прогрес України, за який довелося серйозно боротися, опинився під загрозою. Ми продовжуємо підтримувати Україну ... але лідери України повинні зробити те, що від них залежить", – додав представник Держдепу.

Реклама

Посли країн Групи семи також відреагували на рішення уряду про звільнення Коболєва. У заяві наголошується на важливості управління держпідприємствами, вільного від політичного втручання.

В тренді
Підкорив Місяць, але програв раку. Помер легендарний астронавт Майкл Коллінз

"Посли G7 беруть до уваги рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, ексглава "Нафтогаз України" має намір оскаржити своє звільнення. При цьому він готовий покинути свою посаду без скандалу.

"Сьогодні" також поговорили з експертами і з'ясували, за що усунули Коболєва, а також, кого ще може торкнутися "чистка кадрів". Всі подробиці читайте в матеріалі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Помста США. Росія висилає з країни 10 дипломатів США (оновлено)
Помста США. Росія висилає з країни 10 дипломатів США (оновлено)Росія
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причинаЕкономіка
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причину
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причинуВлада
Вчені в США відкрили нову небезпечну для людства мутацію коронавірусу
Вчені в США відкрили нову небезпечну для людства мутацію коронавірусуСША
США збільшать військову допомогу для України. Комітет прийняв законопроєкт (оновлено)
США збільшать військову допомогу для України. Комітет прийняв законопроєкт (оновлено)США
Чи можна заразитися COVID-19 через поверхні? Експерти оцінили ризики
Чи можна заразитися COVID-19 через поверхні? Експерти оцінили ризикиСША

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти