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"Рано праздновать": главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19

15 марта, 06:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Фаучи призвал Трампа повлиять на своих сторонников в отношении вакцинации

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции COVID-19 и призвал бывшего президента Дональда Трампа убедить своих сторонников вакцинироваться.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

В программе одного из телеканалов Фаучи рассказал про новые направления распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности возникновения подобных в США уже через несколько недель.

Фаучи подчеркнул, что еще очень рано праздновать победу над вирусом.

"Они думали, что избавились от вируса, но это не так. И теперь количество случаев увеличивается", - сказал он, подразумевая европейских чиновников.

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Инфекционист также призвал Дональда Трампа убедить своих сторонников вакцинироваться от коронавируса, как способ преодолеть скептицизм в отношении вакцины среди республиканцев.

"Я думаю, это будет иметь огромное значение, если Трамп выразит поддержку вакцинации", – сказал Фаучи.

Накануне канал PBS обнародовал опрос, согласно которому почти половина мужчин, которые относят себя к республиканской партии, сказали, что не будут вакцинироваться от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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США вакцинация коронавирус пандемия инфекционист
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