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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Разведчики Кремля в панике. США готовят серьезный удар – Bloomberg

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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3 января, 18:17
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Клюшин обладает информацией о российском вмешательстве в американские выборы, но это еще не все
Владислав Клюшин обладает информацией, которая может изменить многое в США
Владислав Клюшин обладает информацией, которая может изменить многое в США / Фото: Коллаж: Сегодня

У арестованного российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого экстрадировали из Швейцарии в США, есть доступ к информации об операциях ГРУ за рубежом. Об этом пишет издание Bloomberg.

По информации источников агентства в российских и американских силовых и разведывательных структурах, Клюшкин является кремлевским инсайдером и даже полтора года назад получил из рук главы государства России государственную награду — орден Почета.

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В чем опасность Клюшина для США

"Клюшин имеет доступ к документам, которые касаются российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. По их словам, эти документы подтверждают, что взлом был осуществлен группой хакеров из ГРУ, которая известна под названиями "Fancy Bear" и APT28. Кроме того, часть источников выразила мнение, что Клюшин имеет доступ к секретным записям других высокопоставленных операций ГРУ за рубежом. Все это может сделать Клюшина полезным источником информации для властей США, особенно, если он будет просить суд о снисхождении", – пишет издание.

Также отмечается, что Клюшин он важен тем, что подчиненным в его компании "М13" был бывший экс-сотрудник ГРУ Иван Ермаков. В 2018 году он был одним из обвиняемых во взломе компьютерных систем Демократической партии.

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Владислав Клюшин, владелец технологической компании М-13, задержанный в Швейцарии в прошлом году по обвинению в инсайдеровских сделках.

Клюшина отправили в США

  • 19 декабря власти Швейцарии экстрадировали в США российского предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого в крупных финансовых махинациях.
  • Клюшин был арестован в кантоне Вале по запросу США. Американские власти обвиняют его в торговле инсайдерской информацией на десятки миллионов долларов. Адвокат бизнесмена считает, что обвинения в финансовых махинациях являются лишь предлогом для преследования Клюшина по другим, политическим мотивам.
  • При этом российский предприниматель тесно сотрудничает с Администрацией президента РФ Владимира Путина. Он владеет ООО "М13", поставляющим услуги мониторинга СМИ и соцсетей для Администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов.
  • Также Клюшина называли бывшим владельцем популярного политического Telegram-канала "Незыгарь".

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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