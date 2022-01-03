Розвідники Кремля у паніці. США готують серйозний удар – Bloomberg

Клюшин має інформацію про російське втручання в американські вибори, але це ще не все

Владислав Клюшин обладает информацией, которая может изменить многое в США / Фото: Колаж: Сьогодні

Арештований російський бізнесмен Владислав Клюшин, якого екстрадували зі Швейцарії до США, має доступ до інформації про операції ГРУ за кордоном. Про це пише видання Bloomberg .

За інформацією джерел агентства в російських та американських силових та розвідувальних структурах, Клюшкін є кремлівським інсайдером і навіть півтора роки тому отримав із рук глави держави Росії державну нагороду — орден Пошани.

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У чому небезпека Клюшина для США

"Клюшин має доступ до документів, які стосуються російської кампанії зі злому серверів Демократичної партії під час виборів у США в 2016 році. За їхніми словами, ці документи підтверджують, що злом було здійснено групою хакерів із ГРУ, яка відома під назвами "Fancy Bear" і APT 28. Крім того, частина джерел висловила думку, що Клюшин має доступ до секретних записів інших високопоставлених операцій ГРУ за кордоном. видання.

Також наголошується, що Клюшин він важливий тим, що підлеглим у його компанії М13 був колишній екс-співробітник ГРУ Іван Єрмаков. У 2018 році він був одним із обвинувачених у зломі комп'ютерних систем Демократичної партії.

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Владислав Клюшин, власник технологічної компанії М-13, затриманий у Швейцарії минулого року за звинуваченням у інсайдерівських угодах.

Клюшина відправили до США