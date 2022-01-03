Розвідники Кремля у паніці. США готують серйозний удар – Bloomberg

Арештований російський бізнесмен Владислав Клюшин, якого екстрадували зі Швейцарії до США, має доступ до інформації про операції ГРУ за кордоном. Про це пише видання Bloomberg .
За інформацією джерел агентства в російських та американських силових та розвідувальних структурах, Клюшкін є кремлівським інсайдером і навіть півтора роки тому отримав із рук глави держави Росії державну нагороду — орден Пошани.
Далі по темі
У чому небезпека Клюшина для США
"Клюшин має доступ до документів, які стосуються російської кампанії зі злому серверів Демократичної партії під час виборів у США в 2016 році. За їхніми словами, ці документи підтверджують, що злом було здійснено групою хакерів із ГРУ, яка відома під назвами "Fancy Bear" і APT 28. Крім того, частина джерел висловила думку, що Клюшин має доступ до секретних записів інших високопоставлених операцій ГРУ за кордоном. видання.
Також наголошується, що Клюшин він важливий тим, що підлеглим у його компанії М13 був колишній екс-співробітник ГРУ Іван Єрмаков. У 2018 році він був одним із обвинувачених у зломі комп'ютерних систем Демократичної партії.
Владислав Клюшин, власник технологічної компанії М-13, затриманий у Швейцарії минулого року за звинуваченням у інсайдерівських угодах.
Клюшина відправили до США
- 19 грудня влада Швейцарії екстрадувала до США російського підприємця Владислава Клюшина, обвинуваченого у великих фінансових махінаціях.
- Клюшин був заарештований у кантоні Валі на запит США. Американська влада звинувачує його в торгівлі інсайдерською інформацією на десятки мільйонів доларів. Адвокат бізнесмена вважає, що звинувачення у фінансових махінаціях є лише приводом для переслідування Клюшина з інших політичних мотивів.
- При цьому російський підприємець тісно співпрацює із Адміністрацією президента РФ Володимира Путіна. Він володіє ТОВ "М13", що постачає послуги моніторингу ЗМІ та соцмереж для Адміністрації президента РФ, федеральних міністерств та інших державних органів.
- Також Клюшина називали колишнім власником популярного політичного Telegram-каналу "Незигар".