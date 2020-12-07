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Республиканцы боятся проиграть на выборах в Сенат из-за упрямства Трампа

7 декабря, 02:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Соратники Трампа отрицают фальсификации на выборах президента в Джорджии

В Соединенных Штатах видные деятели Республиканской партии в штате Джорджия, которые готовятся к выборам сенаторов от этого штата, переживают, что упрямство действующего президента Дональда Трампа в непризнании своего поражения на президентских выборах повредит их кандидатам.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, заместитель губернатора Джорджии, республиканец Джофф Данкан выразил уверенность, что губернатор Брайан Кемп не прислушается к требования Трампа созвать законодательный орган штата с целью изменить результат выборов.

Он прямо заявил, что "горы дезинформации" о выборах, которые распространяет Трамп, не идут на пользу республиканцам. Данкан опасается, что это повредит партии, кандидаты которой будут соревноваться за места обоих сенаторов от Джорджии во втором туре выборов 5 января с демократами.

В случае победы демократов это может дать их партии контроль над Сенатом, где сейчас преобладают республиканцы.

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Отреагировал на очередные заявления Трампа о фальсификации выборов и государственный секретарь Джорджии, республиканец Брад Раффенсберґер, который был сторонником действующего президента.

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"Мы не обнаружили системных фальсификаций, достаточных, чтобы изменить результаты выборов", – подчеркнул он.

Именно Раффенсберґер утверждает в штате окончательные результаты выборов и на днях он официально подтвердил победу соперника Трампа, демократа Джо Байдена.

Издание также отмечает, что демократы не побеждали в Джорджии на выборах в Сенат уже 20 лет, но недавняя победа в этом штате Байдена свидетельствует, что он перестает быть сугубо "республиканским".

Напомним, 5 декабря действующий президент США Дональд Трамп призвал губернатора штата Джорджия, где официально подтверждена победа демократа Джо Байдена, созвать специальное заседание законодательного органа штата по пересмотру результатов президентских выборов.

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сенат Дональд Трамп республиканцы Джорджия Выборы президента США-2020
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