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Россия остается постоянной угрозой для США и Европы – Пентагон

25 февраля, 07:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Генерал ВС США напомнил об усилении кибератак и дезинформации

Россия по-прежнему является постоянной угрозой для Соединенных Штатов и Европы, даже несмотря на постоянно вводимые против нее санкции.

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Об этом заявил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс, сообщила пресс-служба Пентагона.

Он подчеркнул, что Кремль постоянно пытается "запугать, ослабить и разделить" союзников США.

"Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия продолжает дестабилизирующую злонамеренную деятельность по всему миру", – сказал генерал.

Уолтерс напомнил о кибератаках и дезинформации, которые участились в последнее время, и если их не остановить, то они будут только усиливатся.

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