Россия остается постоянной угрозой для США и Европы – Пентагон

Россия по-прежнему является постоянной угрозой для Соединенных Штатов и Европы, даже несмотря на постоянно вводимые против нее санкции.

Реклама

Об этом заявил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс, сообщила пресс-служба Пентагона.



Он подчеркнул, что Кремль постоянно пытается "запугать, ослабить и разделить" союзников США.



"Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия продолжает дестабилизирующую злонамеренную деятельность по всему миру", – сказал генерал.

Уолтерс напомнил о кибератаках и дезинформации, которые участились в последнее время, и если их не остановить, то они будут только усиливатся.



Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама