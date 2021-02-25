Росія залишається постійною загрозою для США і Європи – Пентагон

Генерал ЗС США нагадав про посилення кібератак і дезінформацію

Росія як і раніше є постійною загрозою для Сполучених Штатів і Європи, навіть незважаючи на санкції, що постійно запроваджуються проти неї.

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Про це заявив голова Європейського командування Збройних сил США Тод Волтерс, повідомила пресслужба Пентагону.

Він підкреслив, що Кремль постійно намагається "залякати, ослабити і розділити" союзників США.

"Незважаючи на міжнародний осуд і триваючі економічні санкції, Росія продовжує дестабілізуючу зловмисну ​​діяльність по всьому світу", – сказав генерал.

Волтерс нагадав про кібератаки і дезінформацію, які почастішали останнім часом, і якщо їх не зупинити, то вони будуть тільки посилюватися.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія нарощує ядерний потенціал у Криму.

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