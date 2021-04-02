Россия в поле зрения: у Байдена в курсе лжи Кремля о Донбассе

Россия распространяет фейки о ситуации на востоке Украины и в Белом доме об этом знают

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена распространяемой Кремлем дезинформацией, касательно российской агрессии на границе с Украиной, и следит за этим.

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Об этом, как сообщает Reuters, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это определенно то, что мы наблюдаем", – сказала она на брифинге 2 апреля.

Напомним, ранее в этот день состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и США. Как рассказал Владимир Зеленский, кроме ситуации на Донбассе, он обсудил с Байденом несколько других тем: поддержку реформ и борьбу с коррупцией в Украине, а также участие США в Крымской платформе и визит президента США в Украину.

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А накануне министр обороны Украины Андрей Таран созвонился со своим американским коллегой Ллойдом Остином, который заверил его в том, что в случае эскалации российской агрессии Штаты поддержат Украину.

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Ситуация на Донбассе привлекла внимание мировой общественности после обострения на прошлой неделе, когда в результате минометного обстрела позиций ООС под Шумами погибли четверо военнослужащих ВСУ и двое были ранены.

Позже стало известно о передислокации российских войск, которые стянули в оккупированные районы Украины и приграничные регионы РФ.

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