Россия выслала заместителя посла США: как отреагировали в Госдепе

Между Москвой и Вашингтоном новый дипломатический скандал

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Российское правительство выслало заместителя посла США в России Барта Гормана после слов президента США Джо Байдена о том, что угроза российского вторжения в Украину остается "очень высокой".

Об этом сообщает CBS News.

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Что заявили в США

"Действия России против (Гормана – ред.) не были спровоцированы, и мы рассматриваем это как шаг к эскалации и обдумываем наш ответ", – говорится в заявлении представителя Госдепа США.

Заместитель посла США в России Барт Горман. Фото – Владимир Гердо/ТАСС.

В Госдепе также призвали Россию прекратить "безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников", а также "продуктивно работать над восстановлением наших миссий".

"Сейчас как никогда важно, чтобы в наших странах был необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами", – заявили в ведомстве.

По словам пресс-секретаря, у Гормана была действующая виза, и он находился в стране менее трех лет.

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Напомним, заместитель посла США Барт Горман был выслан из России. В диппредставительстве сообщили, что США ответят на высылку Гормана. Также посольство США заявило, что считает высылку дипломата необоснованной, поскольку у него есть действующая виза и срок его пребывания в стране не превысил трех лет.

Угроза вторжения со стороны России

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент. А представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

При этом, как написал The Washington Post, двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, которые указывают на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое "обездвижит мирных жителей".

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