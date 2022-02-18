Росія вислала заступника посла США: як відреагували в Держдепі

Між Москвою та Вашингтоном новий дипломатичний скандал

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський уряд вислав заступника посла США в Росії Барта Гормана після слів президента США Джо Байдена про те, що загроза російського вторгнення в Україну залишається "дуже високою".

Про це повідомляє CBS News.

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Що заявили у США

"Дії Росії проти (Гормана – ред.) не були спровоковані, і ми розглядаємо це як крок до ескалації та обмірковуємо нашу відповідь", – йдеться у заяві представника Держдепу США.

Заступник посла США в Росії Барт Горман. Фото – Володимир Гердо/ТАРС.

У Держдепі також закликали Росію припинити "безпідставне висилання американських дипломатів та співробітників", а також "продуктивно працювати над відновленням наших місій".

"Зараз як ніколи важливо, щоб у наших країнах був потрібний дипломатичний персонал для полегшення зв'язку між нашими урядами", – заявили у відомстві.

За словами прессекретаря, Горман мав чинну візу та перебував у країні менш як три роки.

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Нагадаємо, заступник посла США Барт Горман був висланий із Росії. У диппредставництві повідомили, що США дадуть відповідь на висилку Гормана. Також посольство США заявило, що вважає висилку дипломата необґрунтованим, оскільки він має чинну візу і термін його перебування в країні не перевищив трьох років.

Загроза вторгнення з боку Росії

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання по комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

При цьому, як написав The Washington Post, дві офіційні особи США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка "знерухомить мирних жителів"

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