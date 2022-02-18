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СЬОГОДНІ Світові новини США

Росія вислала заступника посла США: як відреагували в Держдепі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 лютого, 09:40
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Між Москвою та Вашингтоном новий дипломатичний скандал
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський уряд вислав заступника посла США в Росії Барта Гормана після слів президента США Джо Байдена про те, що загроза російського вторгнення в Україну залишається "дуже високою".

Про це повідомляє CBS News.

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Що заявили у США

"Дії Росії проти (Гормана – ред.) не були спровоковані, і ми розглядаємо це як крок до ескалації та обмірковуємо нашу відповідь", – йдеться у заяві представника Держдепу США.

Заступник посла США в Росії Барт Горман. Фото – Володимир Гердо/ТАРС.
Заступник посла США в Росії Барт Горман. Фото – Володимир Гердо/ТАРС.

У Держдепі також закликали Росію припинити "безпідставне висилання американських дипломатів та співробітників", а також "продуктивно працювати над відновленням наших місій".

"Зараз як ніколи важливо, щоб у наших країнах був потрібний дипломатичний персонал для полегшення зв'язку між нашими урядами", – заявили у відомстві.

За словами прессекретаря, Горман мав чинну візу та перебував у країні менш як три роки.

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Нагадаємо, заступник посла США Барт Горман був висланий із Росії. У диппредставництві повідомили, що США дадуть відповідь на висилку Гормана. Також посольство США заявило, що вважає висилку дипломата необґрунтованим, оскільки він має чинну візу і термін його перебування в країні не перевищив трьох років.

Загроза вторгнення з боку Росії

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання по комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

При цьому, як написав The Washington Post, дві офіційні особи США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка "знерухомить мирних жителів"

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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