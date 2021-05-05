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Россию нужно привлечь к ответственности – Блинкен

5 мая, 03:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Госдепе заявили о необходимости заставить Москву выполнять свои обязательства по Минским соглашениям для прекращения конфликта на Донбассе

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен накануне своего визита в Украину заявил, что Россию следует привлекать к ответственности за ее действия и заставлять соблюдать ее международные обязательства.

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Об этом он написал в Twitter.

Блинкен также призвал мировое сообщество вместе работать для противодействия Кремлю.

"Нам нужно работать вместе, чтобы критиковать поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и заставлять Москву соблюдать свои международные обязательства", – написал глава Госдепа.

Комментируя заявление Блинкена, спикер Государственного департамента Нед Прайс уточнил, что Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и прекратить оккупацию Крыма.

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"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма", – написал Прайс в Twitter.

Напомним, 5-6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с новым заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд посетит Украину, где у них запланирован ряд встреч с высшим руководством страны.

Накануне Соединенные Штаты и Великобритания договорились вместе противостоять агрессии России против Украины и эскалации у украинских границ.

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