Самолет с Байденом попал в снежную ловушку – фото, видео

Президент США Джо Байден после проведенных в штате Дэлавэр новогодних праздников, вернулся в Белый дом в разгар охватившего американскую столицу снежного бурана.
По прибытии на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) борт президента застала сильнейшая метель. Об этом пишет Report.
Американскому лидеру после приземления пришлось еще около получаса находиться внутри самолета в ожидании, пока полоса будет в достаточной степени расчищена от снега.
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Спустя время Байден спустился с трапа, после чего сел в ожидавший его автомобиль и уехал.
Погодный апокалипсис
Из-за плохой погоды самолет, выполнявший рейс "Стамбул-Запорожье" не смог приземлиться в аэропорту.
Кроме того, в Одессе не дали разрешение на посадку самолета турецкой авиакомпании. Он 40 минут кружил над аэропортом, но позже вернулся к месту вылета.
Не зимняя зима
В наступившем январе среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть январь окажется холоднее декабря на 3-4 градуса.