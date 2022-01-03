Самолет с Байденом попал в снежную ловушку – фото, видео

Байден чуть не стал жертвой сильной метели в Вашингтоне

Президенту США пришлось находиться на борту самолета более получаса, пока стихия не улеглась / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден после проведенных в штате Дэлавэр новогодних праздников, вернулся в Белый дом в разгар охватившего американскую столицу снежного бурана.

По прибытии на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) борт президента застала сильнейшая метель. Об этом пишет Report.

Реклама

Фото: report.az

Американскому лидеру после приземления пришлось еще около получаса находиться внутри самолета в ожидании, пока полоса будет в достаточной степени расчищена от снега.

Спустя время Байден спустился с трапа, после чего сел в ожидавший его автомобиль и уехал.

Реклама

Погодный апокалипсис

Из-за плохой погоды самолет, выполнявший рейс "Стамбул-Запорожье" не смог приземлиться в аэропорту.

Кроме того, в Одессе не дали разрешение на посадку самолета турецкой авиакомпании. Он 40 минут кружил над аэропортом, но позже вернулся к месту вылета.

Не зимняя зима

В наступившем январе среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть январь окажется холоднее декабря на 3-4 градуса.