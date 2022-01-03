Літак із Байденом потрапив у снігову пастку – фото, відео

Байден мало не став жертвою сильної хуртовини у Вашингтоні

Президенту США довелося перебувати на борту літака понад півгодини, доки стихія не заспокоїлась / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден після проведених у штаті Делавер новорічних свят, повернувся до Білого дому в розпал снігового бурану, що охопив американську столицю.

Після прибуття на авіабазу Ендрюс (штат Меріленд) борт президента застала найсильніша хуртовина. Про це пише Report .

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Фото: report.az

Американському лідерові після приземлення довелося ще близько півгодини перебувати всередині літака в очікуванні, поки смуга буде достатньо розчищена від снігу.

Згодом Байден спустився з трапу, після чого сів в автомобіль, що чекав його, і поїхав.

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Погодний апокаліпсис

Через погану погоду літак, який виконував рейс "Стамбул-Запоріжжя" не зміг приземлитися в аеропорту .

Крім того, в Одесі не дали дозвіл на посадку літака турецької авіакомпанії. Він 40 хвилин кружляв над аеропортом, але згодом повернувся до місця вильоту.

Не зимова зима

У січні, що настав середньомісячна температура повітря буде від 0 до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто січень виявиться холоднішим за грудень на 3-4 градуси).