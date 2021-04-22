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Секреты вакцинации в США: в Нью-Йорке и Вашингтоне привитым от COVID раздавали марихуану

22 апреля, 01:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Акция в неформальный день каннабиса вызвала ажиотаж – люди выстраивались за самокрутками в длинные очереди

В Нью-Йорке, где в конце марта легализировали продукты из конопли, 21 апреля состоялась акция по раздаче сигарет с каннабисом людям, привившимся от коронавируса. Такая же акция состоялась и в столице США Вашингтоне.

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Об этом сообщает DW.

В частности, на Манхэттене активисты движения New York Marijuana Justice предлагали по одной самокрутке с марихуаной бесплатно привитым от COVID-19 по предоставлению подтверждения вакцинации в бумажном или электронном виде.

Как сообщает издание – акция пользовалась популярностью и собрала длинную очередь.

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Отмечается, что активисты раздавали каннабис 20 апреля (по местному времени), поскольку этот день в Северной Америке считается неформальным днем каннабиса.

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Нью-Йорк стал 15-м штатом США, легализовавшим каннабис. Губернатор Эндрю Куомо подписал 31 марта закон о легализации, который разрешил выращивать не более шести растений конопли на каждого человека старше 21 года для личного использования, а с собой носить до 85 граммов получаемой из нее психоактивного вещества или до 24 граммов в виде концентрата.

Мы также сообщали, что Вирджиния стала первым южным штатом США, легализовавшим рекреационную марихуану – то есть, не медицинскую, а которую употребляют для отдыха.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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марихуана вакцинация Нью-Йорк коронавирус каннабис
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