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Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"

13 февраля, 18:19

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они обеспокоены информацией СМИ об отмене ограничений

В США призвали президента Джо Байдена применить санкции против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

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Соответствующее письмо главе Белого дома отправили сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин, передает DW.

"Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", – отметили сенаторы.

Они обеспокоены информацией, что появилась в СМИ о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".

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Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала письмо вицеканцлера ФРГ Олафа Шольца, которое он прислал в августе 2020 году в администрацию президента. Где просит не вводить санкции против "Северного потока-2", в обмен на строительство в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа.

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Ранее сообщалось, что США могут снять санкции с "Северного потока – 2" . Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден уже обсуждали этот вопрос.

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США санкции Северный поток 2
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