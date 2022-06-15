Шеф Пентагона подвел убийственные для России итоги "Рамштайна-3"

В августе Украина получит новую военную помощь от США

Ллойд Остин напугал Путина новой помощью для Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

15 июня прошла встреча начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн". Было принято решение о новом пакете военной помощи США для Украины. Также нашей стране помогут Словакия, Канада, Польша и Нидерланды.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает Telegram-канал "Сегодня".

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Что в себя включает новый пакет военной помощи США?

18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тыс. 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Отметим, что техника начнет поступать в августе.

Также стало известно, что Словакия отправит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию.

Напомним, ранее мы писали, что Белый дом намерен объявить о предоставлении Украине новых вооружений. Сумма составит около 1 миллиарда долларов. К слову, 15 июня началось заседание Контактной группы по обороне Украины – "Рамштайн-3", и в это время Джо Байден объявил о помощи нашей стране.

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Литва поставит Украине крупную партию "убийц орков"

Литва передаст Украине большую партию оружия, а именно — 110 антидроновых ружей собственного производства общей стоимостью 1,5 млн евро. Оружие назвали "Убийца орков". Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter.

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных противодронных пушек литовского производства – EDM4S Skywiers. Цена – 1 500 000 евро. Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин одобрил бы", — написал он.

Также стало известно, что тяжелое вооружение от Германии нужно ждать минимум полгода. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современное вооружение и объявил об обмене с Грецией. Однако появились проблемы: система ПВО Iris-T не будет доступна до ноября-декабря, а программное обеспечение для реактивной системы залпового огня Mars II придется основательно перепрограммировать.