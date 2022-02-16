Сигнал Путину: США подготовили новые санкции против России

В Америке предлагают создать Фонд сопротивления Украины

Законопроект имеет аббревиатуру NYET. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сенаторы-республиканцы внесли в верхнюю палату Конгресса Соединенных Штатов Америки законопроект, который предусматривает санкции против Российской Федерации.

Об этом упоминается на сайте комитета по международным отношениям Сената США.

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Интересно, что законопроект имеет аббревиатуру NYET ("Never Yielding Europe’s Territory").

Что в документе

"Хотя "военного" вторжения еще не произошло, у России есть и другие способы нападения на Украину, которые могут нанести ущерб украинцам и европейской безопасности в целом", – сказал автор законопроекта, сенатор США Джим Риш.

По его словам, закон NYET предпринимает немедленные действия по окончательной остановке "Северного потока – 2", посылает "мощный сдерживающий сигнал", а также возлагает на Россию большие экономические и военные расходы и дает поддержку Украине.

Фото – Official White House.

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Среди прочего документ предусматривает:

Немедленную остановку строительства проекта "Северный поток-2" и введение санкций в отношении проекта в случае вторжения России. Посылает президент РФ Владимиру Путину четкий сдерживающий сигнал о том, что вторжение в Украину приведет к огромным экономическим последствиям для экономики России, в том числе санкции в отношении крупных российских банков и т.д. Поддержку Украине до, во время и после российской эскалации. Предоставление 500 млн дол. США в виде иностранного военного финансирования для Украины, в том числе 250 млн дол. США в качестве чрезвычайного финансирования, а также 100 млн дол. США для экстренной летальной помощи. Создание Фонда сопротивления Украины. Утверждение новых полномочий по ленд-лизу для Украины. Удваивание финансирования военных учений США в Европе. Увеличение финансирования усилий Государственного департамента по противодействию российской дезинформации и т.д.

Санкции из Европы

12 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против Российской Федерации. Он также добавил, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

Напомним, Дмитрий Кулеба также говорил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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