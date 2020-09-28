Скандал с "эффектом дежавю": чем закончится шумиха вокруг налогов Трампа

Американские СМИ вновь обвинили президента США Дональда Трампа в налоговом мошенничестве, заявив, что с 2005 года он 10 лет не платил налоги вообще, а в течение двух лет перечислил в казну смехотворные суммы.

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Сайт "Сегодня" разбирается в новом скандале вокруг хозяина Белого дома и возможных последствиях для Трампа.

Что случилось

27 сентября сайт известной своими симпатиями к демократам газеты The New York Times опубликовал статью, якобы основанную на налоговых декларациях Дональда Трампа за последние 15 лет.

В ней говорилось, что в течение 10 лет с 2005 по 2020 год президент декларировал убыточность сети своих гольфклубов и отелей, что позволило ему не платить подоходный налог и, таким образом, сэкономить десятки миллионов долларов.

В тот же день президент отреагировал на публикацию в свойственной ему манере.

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"Это все фейк. Это все абсолютный фейк. Выдумка. Фальшивка … На самом деле я плачу налоги, и вы это увидите", – как сообщает Politico, заявил Трамп журналистам.

Кроме того, он пообещал опубликовать свои налоговые декларации, но не уточнил когда именно это случится. Стоит отметить, что публикация налоговых деклараций была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, которое он так и не выполнил, объясняя это проверками со стороны Службы внутренних доходов.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Эффект "дежавю"

Журналисты NYT имеют долгую историю взаимной неприязни с действующим главой Белого дома, а также винили его в уклонении от уплаты налогов и раньше. Однако в публикациях издания можно провести некую тенденцию – они появляются каждые два года примерно в одно и то же время.

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Сначала заметка об этом вышла 1 октября 2016 года (за месяц до прошлых президентских выборов), а потом в начале октября 2018-го (за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США).

Последняя статья из этой серии появилась на свет 27 сентября этого года. Как известно, 3 ноября в США пройдут очередные выборы президента, а 29 сентября запланированы первые дебаты кандидатов, на которых тема налоговых махинаций Трампа станет одним из аргументов его соперника-демократа Джо Байдена.

Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Реакция Америки

Расследование авторитетного издания не могло не вызвать реакцию американцев, которые вывели в тренды любимой соцсети президента Twitter хештэг #TrumpIsBroke (ТрампБанкрот), связанный с тем, что, по данным журналистов, образ Трампа как успешного бизнесмена-миллиардера – пустышка, а сам он имеет более 300 млн долларов долгов.

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Кроме того, вырвался в лидеры хештэг #750dollars – он связан с тем, что после победы на выборах в 2016 году и в первый год президентства Дональд Трамп перечислил лишь по 750 долларов налоговых отчислений. Люди пишут, сколько налогов на доходы за прошлые годы заплатили они сами. Названные ими суммы значительно больше.

Возможные последствия

Президентство Дональда Трампа можно с уверенностью назвать одним из самых скандальных в истории США. Последние пять лет глава государства регулярно оказывался в эпицентре не самых приятных историй – начиная от неоднозначных назначений в Белом доме и заканчивая обвинениями в харрасменте и шантажировании Украины. Даже была начата процедура импичмента (которая, впрочем, ни к чему не привела).

Скандал вокруг налоговых махинаций, вероятно, доставит Дональду Трампу хлопот, но вряд ли станет "вишенкой на торте" претензий со стороны его политических оппонентов, поскольку в предыдущие два раза публикации NYT не смогли нанести правому лагерю существенного урона: в 2016 году Трамп победил Хиллари Клинтон на выборах, а в 2018-м республиканцы хоть и проиграли выборы в Сенат США, но укрепили свое большинство в Палате представителей.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Впрочем, если Джо Байден все же победит Трампа (а судя по опросам, у него есть на это все шансы), в отношении 45-го президента может быть возбуждено расследование.

Больше о "налоговом" скандале с Трампом в 2018 году смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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