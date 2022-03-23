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Скончалась бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

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23 марта, 22:15
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Женщина приехала в США в 1948 году как беженец из Праги и поднялась на вершину американской политики
Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. Коллаж "Сегодня"
Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. Коллаж "Сегодня"

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая была первой женщиной на этой должности, умерла в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает CNN.

Кто такая Мадлен Олбрайт

  • Мадлен Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге. Стала американской гражданкой в 1957 году. Получила степень бакалавра политологии в частном женском колледже Уэллсли и докторскую степень в Колумбийском университете. Во времена администрации Джимми Картера работала под руководством тогдашнего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского.
  • Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. В 1992 году она заняла должность советником Билла Клинтона, а после его избрания президентом США ее назначили на пост постоянного представителя США при ООН. Олбрайт занимала должность госсекретаря США в 1997-2001 годах, то есть в период после окончания холодной войны и до терактов 11 сентября.
  • Как пишет издание, что у женщины был рак, и она скончалась, окруженная семьей и друзьями.

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