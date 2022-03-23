Померла колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт

Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. Колаж "Сьогодні"
Колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт, яка була першою жінкою на цій посаді, померла у віці 84 років.
Про це повідомляє CNN.
Хто така Мадлен Олбрайт
- Мадлен Олбрайт народилася 15 травня 1937 року у Празі. Стала американською громадянкою у 1957 році. Здобула ступінь бакалавра політології в приватному жіночому коледжі Уеллслі та докторський ступінь у Колумбійському університеті. За часів адміністрації Джиммі Картера працювала під керівництвом тодішнього радника з національної безпеки Збігнєва Бжезинського.
- Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. У 1992 році вона обійняла посаду радником Білла Клінтона, а після обрання президентом США її призначили на пост постійного представника США при ООН. Олбрайт обіймала посаду держсекретаря США в 1997-2001 роках, тобто в період після закінчення холодної війни і до терактів 11 вересня.
- Як пише видання, що у жінки був рак, і вона померла, оточена сім'єю та друзями.
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