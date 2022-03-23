Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини США

Померла колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 22:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жінка приїхала до США у 1948 році як біженець із Праги та піднялася на вершину американської політики.
Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. Колаж "Сьогодні"
Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. Колаж "Сьогодні"

Колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт, яка була першою жінкою на цій посаді, померла у віці 84 років.

Про це повідомляє CNN.

Хто така Мадлен Олбрайт

  • Мадлен Олбрайт народилася 15 травня 1937 року у Празі. Стала американською громадянкою у 1957 році. Здобула ступінь бакалавра політології в приватному жіночому коледжі Уеллслі та докторський ступінь у Колумбійському університеті. За часів адміністрації Джиммі Картера працювала під керівництвом тодішнього радника з національної безпеки Збігнєва Бжезинського.
  • Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. У 1992 році вона обійняла посаду радником Білла Клінтона, а після обрання президентом США її призначили на пост постійного представника США при ООН. Олбрайт обіймала посаду держсекретаря США в 1997-2001 роках, тобто в період після закінчення холодної війни і до терактів 11 вересня.
  • Як пише видання, що у жінки був рак, і вона померла, оточена сім'єю та друзями.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти