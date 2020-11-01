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SpaceX выведет на орбиту новый военный спутник GPS

1 ноября, 09:59

Запуск состоится на мысе Канаверал во Флориде 5 ноября

Компания Илона Маска SpaceX 5 ноября планирует вывести на орбиту ракетой Falcon 9 военный спутник GPS третьего поколения.

Запуск состоится с космического стартового комплекса SLC-40 на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде. После разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Спутник развернется на орбите примерно через 1 час 29 минут после старта.

Этот спутник должны были запустить на орбиту еще 3 октября. Но запуск отменили за 2 секунды до конца отсчета из-за проблем с двигателем.

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Всего на орбиту планируется запустить 32 спутника GPS третьего поколения. Они призваны заменить настоящие, которые обеспечивают сигнал GPS по всей планете.

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Напомним, SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставила на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Кроме того, глобальная сеть интернет-покрытия Starlink потребует от бета-пользователей 99 долларов в месяц и одноразовую уплату 499 долларов за оборудование: пользовательский терминал, монтажный штатив и маршрутизатор.

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SpaceX Falcon 9 спутники Starlink
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