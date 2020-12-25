"Спасет миллионы жизней": Трамп назвал вакцину от COVID-19 "рождественским чудом"

Президент США Дональд Трамп назвал вакцину от коронавируса "рождественским чудом", которое может спасти миллионы жизней.
Об этом он сказал во время обращения к согражданам по случаю Рождества.
"Это самое настоящее рождественское чудо", – сказал Трамп.
В США привились вакцинами от COVID-19, разработанными Pfizer/BioNTech и Moderna более 1 миллиона человек.
"Мы поставляем миллионы доз безопасных и эффективных вакцин, которые скоро положат конец этой ужасной пандемии и спасут миллионы жизней", – сказал Трамп.
Почти все время с начала пандемии коронавируса США занимают первое место в мире по количеству инфицированных.
Мы также писали о том, что Всемирная организация здравоохранения планирует дать разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, уже в декабре, но с ограниченным использованием в экстренных случаях.
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