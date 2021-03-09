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Спутниковый интернет Маска Starlink будет доступен на грузовиках, кораблях и самолетах

9 марта, 02:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Для электромобиля Tesla интернет-терминал пока слишком велик

Компания Илона Маска SpaceX планирует подключать к спутниковой интернет-сети Starlink не только домовладения, но и крупные транспортные средства.

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Об этом сообщает CNBC со ссылкой на запрос директора по спутниковой политике SpaceX Дэвида Голдмана в Федеральную комиссию связи США.

Согласно запросу, компания собирается устанавливать и эксплуатировать интернет-терминалы на "движущихся транспортных средствах" – от грузовых автомобилей до кораблей и самолетов, а также жилых автофургонов (трейлеров).

"Эта программа послужит общественным интересам, введя новый класс наземных компонентов для спутниковой системы SpaceX, который расширит диапазон широкополосных возможностей, доступных для колесных транспортных средств по всей территории Соединенных Штатов и для судов и самолетов по всему миру", – цитирует издание запрос Голдмана.

В то же время Илон Маск уточнил в Twitter, что легковые автомобили Tesla к Starlink пока подключаться не будут, поскольку терминалы туда не поместятся.

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"Не подключаем автомобили Tesla к Starlink, так как наш терминал слишком велик. Это для самолетов, кораблей, больших грузовиков и жилых автофургонов", – написал он.

Ранее мы писали, что Интернет, который будут обеспечивать из космоса спутники Starlink, появится в Украине не раньше 2022 года.

Мы также сообщали, что "космический" интернет уже проходит бета-тестирование. Сейчас безлимитный доступ в Сеть от Starlink стоит 99 долларов в месяц. Дополнительно нужно заплатить около 500 долларов за оборудование.

Подробнее о интернет-проекте Илона Маска смотрите в видео "Сегодня":

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интернет Илон Маск SpaceX спутники Starlink
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