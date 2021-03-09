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Супутниковий інтернет Маска Starlink буде доступний на вантажівках, кораблях і літаках

9 березня, 02:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Для електромобіля Tesla інтернет-термінал поки завеликий

Компанія Ілона Маска SpaceX планує підключати до супутникової інтернет-мережі Starlink не тільки домоволодіння, а й великі транспортні засоби.

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Про це повідомляє CNBC з посиланням на запит директора з супутникової політики SpaceX Девіда Голдмана у Федеральну комісію зв'язку США.

Згідно із запитом, компанія має намір встановлювати і експлуатувати інтернет-термінали на "рухомих транспортних засобах" – від вантажних автомобілів до кораблів і літаків, а також житлових автофургонів (трейлерів).

"Ця програма слугуватиме громадським інтересам, запровадивши новий клас наземних компонентів для супутникової системи SpaceX, який розширить діапазон широкосмугових можливостей, доступних для колісних транспортних засобів по всій території Сполучених Штатів і для суден і літаків по всьому світу", – цитує видання запит Голдмана.

Водночас Ілон Маск уточнив у Twitter, що легкові автомобілі Tesla до Starlink поки підключатися не будуть, оскільки термінали туди не помістяться.

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"Не підключаємо автомобілі Tesla до Starlink, оскільки наш термінал завеликий. Це для літаків, кораблів, великих вантажівок і житлових автофургонів", – написав він.

Раніше ми писали, що інтернет, який забезпечуватимуть з космосу супутники Starlink, з'явиться в Україні не раніше 2022 року.

Ми також писали, що "космічний" інтернет вже проходить бета-тестування. зараз безлімітний доступ в Мережу від Starlink коштує 99 доларів на місяць. Додатково потрібно заплатити близько 500 доларів за обладнання.

Детальніше про інтернет-проєкт Ілона Маска дивіться у відео "Сьогодні":

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інтернет Ілон Маск SpaceX супутники Starlink
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