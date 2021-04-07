Українська
$ 27,84
32,9
  1. Мировые новости
  2. США

США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО

7 апреля, 03:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Госдеп призвал украинские власти углубить реформы

Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические устремления Украины, но напоминают о необходимости проведения всесторонних реформы, чтобы соответствовать стандартам членства в НАТО.

Реклама

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает "Укринформ".

"Мы полностью поддерживаем и подтверждаем политику открытых дверей в НАТО, и мы ожидаем тесного сотрудничества с Украиной по всем проводимым реформам", – в частности заявил Прайс.

Он отметил, что действующая администрация США стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов пока они не выполнят все обязательства по членству.

Прайс подчеркнул, что США "продолжают призывать руководство Украины провести глубокие, всесторонние и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной демократической, процветающей и свободной страны".

В тренде
По соседству с Украиной нашли опасную мутацию коронавируса: что о ней известно
Реклама

"Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению верховенства права, поддерживаем реформы для экономического роста, и, конечно, продолжаем поддерживать нашего партнера, Украину, в ее противостоянии российской агрессии", – подытожил он.

Напомним, по словам представителя Белого дома Джен Псаки, Администрация президента Джо Байдена поддерживает Украину в стремлении вступить в НАТО, но окончательное решение будут принимать в Альянсе.

Ранее президент Владимир Зеленский на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной призвал НАТО проложить дорожную карту для страны, чтобы она присоединилась к Альянсу. Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США НАТО Украина Госдепартамент США вступление Украины в НАТО
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Редкая
Редкая "побочка": у американца после вакцины от COVID-19 стала слезать кожа (фото)США
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле Донбасса
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле ДонбассаСША
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границам
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границамУкраина
Волкер объяснил, почему Путин
Волкер объяснил, почему Путин "угрожает войной" УкраинеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять