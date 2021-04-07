США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО

Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические устремления Украины, но напоминают о необходимости проведения всесторонних реформы, чтобы соответствовать стандартам членства в НАТО.

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Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает "Укринформ".

"Мы полностью поддерживаем и подтверждаем политику открытых дверей в НАТО, и мы ожидаем тесного сотрудничества с Украиной по всем проводимым реформам", – в частности заявил Прайс.

Он отметил, что действующая администрация США стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов пока они не выполнят все обязательства по членству.

Прайс подчеркнул, что США "продолжают призывать руководство Украины провести глубокие, всесторонние и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной демократической, процветающей и свободной страны".

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"Мы поддерживаем усилия Украины по продвижению верховенства права, поддерживаем реформы для экономического роста, и, конечно, продолжаем поддерживать нашего партнера, Украину, в ее противостоянии российской агрессии", – подытожил он.

Напомним, по словам представителя Белого дома Джен Псаки, Администрация президента Джо Байдена поддерживает Украину в стремлении вступить в НАТО, но окончательное решение будут принимать в Альянсе.

Ранее президент Владимир Зеленский на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной призвал НАТО проложить дорожную карту для страны, чтобы она присоединилась к Альянсу. Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

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