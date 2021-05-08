США готовы усиливать партнерство с Украиной в сфере безопасности и обороны – Госдеп

Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

США выразили готовность усиливать партнерство с Украиной в сфере безопасности и обороны и продолжат сотрудничать для достижения ею евроатлантических устремлений.

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Об этом заявила заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер.

"Госсекретарь Энтони Блинкен дал понять, что необходимо продолжать работу по устранению внутренней угрозы коррупции, с которой сталкивается Украина. Он поделился, что преодоление проблем, связанных с продвижением процесса реформ и борьбы с коррупцией, имеет не меньшее значение для противодействия внешней угрозе со стороны России", – сообщила представитель Госдепартамента.

Также США призвали украинских чиновников усилить корпоративное управление.

Ранее мы писали о том, что помимо США ряд других стран-членов военного блока уже поддержали предоставление Украине Плана действий для членства в НАТО и дальнейшее вступление в Альянс. Среди них были Турция, Латвия, Литва и Словакия.

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Все подробности визита американского госсекретаря в Украину –читайте в материале "Сегодня".