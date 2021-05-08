США готові посилювати партнерство з Україною у сфері безпеки та оборони – Держдеп

США висловили готовність посилювати партнерство з Україною в сфері безпеки і оборони і продовжать співпрацювати для досягнення нею євроатлантичних прагнень.
Про це заявила заступник речника Держдепартаменту США Джалін Портер.
"Держсекретар Ентоні Блінкен дав зрозуміти, що необхідно продовжувати роботу щодо усунення внутрішньої загрози корупції, з якою стикається Україна. Він поділився, що подолання проблем, пов'язаних з просуванням процесу реформ і боротьби з корупцією, має не менш важливе значення для протидії зовнішній загрозі з боку Росії", – повідомила представник Держдепартаменту.
Також США закликали українських чиновників посилити корпоративне управління.
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Раніше ми писали про те, що крім США ряд інших країн-членів військового блоку вже підтримали надання Україні Плану дій для членства в НАТО і подальше вступ в Альянс. Серед них були Туреччина, Латвія, Литва і Словаччина.
Всі подробиці візиту американського держсекретаря в Україні – читайте в матеріалі "Сьогодні".