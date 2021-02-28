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США и Канада обновят оборонную систему в Арктике для сдерживания РФ и Китая – СМИ

28 февраля, 06:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

NORAD противостояла СССР во времена "холодной войны"

Соединенные Штаты и Канада намерены модернизировать сеть оборонных спутников и радаров в Арктике NORAD, чтобы противостоять растущему военному присутствию в этом регионе России и Китая.

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Об этом пишет WSJ со ссылкой на источник.

Собеседник издания сообщил, что президент США Джо Байден в ходе двусторонней встречи во вторник попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы его страны на оборону, в том числе модернизировать командование воздушно-космической обороны Северной Америки, известное как NORAD.

Состоящий из спутников, наземных радаров и баз ВВС, расположенных в основном на Аляске и в канадской Арктике, NORAD был центральным звеном стратегии сдерживания Советского Союза во время "холодной войны". Система наблюдения была разработана, чтобы предупреждать военных союзников о любой надвигающейся атаке с севера.

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С того времени, цитирует издание экспертов, система NORAD устарела и нуждается в модернизации, поскольку новые ракеты России и Китая передвигаются гораздо быстрее.

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить план по сдерживанию таких авторитарных государств, как Китай и Россия, которые, по его словам, представляют большую угрозу международному порядку.


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Россия Канада Китай США арктика радары спутники
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