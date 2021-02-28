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США і Канада оновлять оборонну систему в Арктиці для стримування РФ і Китаю – ЗМІ

28 лютого, 06:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

NORAD протистояла СРСР за часів "холодної війни"

Сполучені Штати і Канада мають намір модернізувати мережу оборонних супутників і радарів в Арктиці NORAD, щоб протистояти зростаючій військовій присутності в цьому регіоні Росії і Китаю.

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Про це пише WSJ з посиланням на джерело.

Співрозмовник видання повідомив, що президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі у вівторок попросив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо збільшити видатки його країни на оборону, в тому числі модернізувати командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, відоме як NORAD.

NORAD, що складається з супутників, наземних радарів і баз ВПС, розташованих в основному на Алясці і в канадській Арктиці, був центральною ланкою стратегії стримування Радянського Союзу під час "холодної війни". Система спостереження була розроблена, щоб попереджати військових союзників про будь-яку атаку з півночі.

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З того часу, цитує видання експертів, система NORAD застаріла і потребує модернізації, оскільки нові ракети Росії і Китаю пересуваються набагато швидше.

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Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг намір запропонувати план щодо стримування таких авторитарних держав, як Китай і Росія, які, за його словами, становлять велику загрозу міжнародному порядку.

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