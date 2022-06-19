США на следующей неделе могут рассмотреть признание РФ страной-террористом

На следующей неделе Сенат США может рассмотреть резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Об этом заявила народный депутат Украины Евгения Кравчук, сообщает со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
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В случае положительного решения, ее передадут для голосования в Палату представителей Конгресса США.
Глава Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев. Перед голосованием за постановление в Сенате, сначала ее рассмотрит комитет по иностранным делам.
Когда Украина начнет получать ленд-лиз из США
Украина в конце июня-начале июля начнет получать американское оружие в рамках ленд-лиза, рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Надо еще немножко подождать. Ошибка в том, что все отталкиваются от даты 9 мая, когда Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. А на самом деле надо отталкиваться от того дня, когда Байден подписал закон о финансировании ленд-лиза. Именно в этот день американская пресса сообщила о том, что после подписания закона военнослужащие армии США начали отгрузку техники на судно обеспечения военно-морских сил США. Это где-то 15 или 16 мая была подпись, началась отгрузка. Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина", – объяснил он.