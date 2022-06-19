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СЬОГОДНІ Світові новини США

США наступного тижня можуть розглянути визнання РФ країною-терористом

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19 червня, 03:24
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У разі позитивного рішення її передадуть для голосування до Палати представників Конгресу США.
США наступного тижня можуть розглянути визнання Росії країною-терористом. Колаж "Сьогодні"
США наступного тижня можуть розглянути визнання Росії країною-терористом. Колаж "Сьогодні"

Наступного тижня Сенат США може розглянути резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Про це заявила народний депутат України Євгенія Кравчук, повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

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У разі позитивного рішення її передадуть для голосування до Палати представників Конгресу США.

Глава Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентарів. Перед голосуванням за ухвалу в Сенаті, спочатку її розгляне комітет із закордонних справ.

Коли Україна почне отримувати ленд-ліз із США

Україна наприкінці червня-початку липня почне отримувати американську зброю в рамках ленд-лізу , Розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"Треба ще трохи почекати. Помилка в тому, що всі відштовхуються від дати 9 травня, коли Джо Байден підписав закон про ленд-ліз . А насправді треба відштовхуватися від дня, коли Байден підписав закон про фінансування ленд-лізу. Саме в цей день американська преса повідомила, що після підписання закону військовослужбовці армії США розпочали відвантаження техніки на судно забезпечення військово-морських сил США. Це десь 15 чи 16 травня був підпис, почалося відвантаження. Пароплав вантажиться десь тиждень. Потім ще щонайменше два тижні йти через Атлантику. Тиждень розвантаження, потім залізниця, і лише потім Україна", – пояснив він.

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Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

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