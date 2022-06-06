США не снимут санкции с РФ в обмен на один важный для мира вопрос

Блокада украинских портов перевернула глобальные торговые пути, угрожая финансово задушить Украину и усугубить кризис голода во всем мире

Путин злится из-за санкций против РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

США не смягчат санкции против РФ даже в случае возобновления экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

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ООН пытается "заключить сделку" с Россией, чтобы позволить Украине возобновить экспорт морем. Однако представители администрации Джо Байдена скептически относятся к тому, что РФ действует добросовестно.

Взаимосвязь снятия санкций с экспортом зерна нарушает и без того "хрупкий" переговорный процесс, считает представитель АП США.

Напомним, Кремль планирует связать снятие санкций с открытием портов Украины для экспорта зерна на мировые рынки. Одновременно там утверждают, что они не препятствуют экспорту зерна из Украины, а судоходство невозможно из-за мин.

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Ранее Путин утверждал, что трудности с поставками продовольствия стали следствием "ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций".

По его словам, самый простой способ вывести зерно из Украины — через Беларусь, но для этого нужно снять санкции с России.

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