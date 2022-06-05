Боррель жестко высказался о блокаде Россией украинских портов

Высокий представитель ЕС заявил о прямой ответственности страны-агрессора

Жозеп Боррель отметил, что блокада Россией портов Украины препятствует экспорту тонн зерна. / Фото: Коллаж: Сегодня

Санкции Европейского Союза направлены против способности России продолжать войну, а не нацелены на поставки зерна. Продолжающаяся блокада Россией портов Украины препятствует экспорту тонн зерна, которые в настоящее время "находятся в ловушке".

Об этом высокий представитель ЕС Жозеп Боррель написал у себя в Twitter.

Реклама

Заявление Борреля

По его словам, Россия несет прямую ответственность за любой дефицит в международной торговле зерном и вместо прекращения своей агрессии активно стремится "переложить ответственность на международные санкции".

"ЕС продолжит демонстрировать полную солидарность со странами мира в преодолении последствий войны. Президент Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества", – написал он.

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russias capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022

Ранее сделал заявление и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который сказал, что "мировая хлебная война уже началась" из-за блокады Россией зерна в Украине. По его словам, блокада препятствует доступу к зерну многим "уязвимым" странам и означает "риск того, что новый конфликт вспыхнет в Африке"

Реклама

Напомним, представитель МИД России Мария Захарова сделала очередное циничное заявление, высказавшись о поставках зерна, которое было украдено оккупантами РФ в Украине.

Читайте также: