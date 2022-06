Боррель жестко высказался о блокаде Россией украинских портов

Санкции Европейского Союза направлены против способности России продолжать войну, а не нацелены на поставки зерна. Продолжающаяся блокада Россией портов Украины препятствует экспорту тонн зерна, которые в настоящее время "находятся в ловушке".

Об этом высокий представитель ЕС Жозеп Боррель написал у себя в Twitter.

По его словам, Россия несет прямую ответственность за любой дефицит в международной торговле зерном и вместо прекращения своей агрессии активно стремится "переложить ответственность на международные санкции".

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russias capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8