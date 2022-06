Боррель жорстко висловився про блокаду Росією українських портів

Санкції Європейського Союзу спрямовані проти можливості Росії продовжувати війну, а не націлені на постачання зерна. Триваюча блокада Росією портів України перешкоджає експорту тонн зерна, які зараз "перебувають у пастці".

Про це високопоставлений представник ЄС Жозеп Боррель написав у себе у Twitter.

За його словами, Росія несе пряму відповідальність за будь-який дефіцит у міжнародній торгівлі зерном та замість припинення своєї агресії активно прагне "перекласти відповідальність на міжнародні санкції".

Wars of aggression може бути віднесено. EU sanctions target Russias capacity to continue with the war. They do not target wheat. Сільськогосподарські підприємства і їх транспортування є explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8