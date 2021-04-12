США обсудили с НАТО армию России на границе с Украиной

Россия должна прекратить стягивать войска к Донбассу и в Крым, считают американский госсекретарь и генсек Альянса

Накануне предстоящего саммита Украина-НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стягивание Россией войск к украинским границам.

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Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

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В частности, в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Блинкен и Столтенберг назвали "неотложной" необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивно наращивать военную силу вдоль границ Украины и в оккупированных районах Донбасса и в Крыму.

Подробности беседы не раскрываются.

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Кроме того, обсуждался и ряд других вопросов, включая мирное урегулирование конфликта в Афганистане и планы на завтрашний саммит НАТО.

Напомним, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на границе с Украиной сосредоточено более 80 тысяч российских военных: свыше 40 тысяч – на восточной границе, и еще 40 тысяч – в оккупированном Крыму.

Ранее и США, и НАТО уже выразили свою обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и пригрозили Кремлю резкой реакцией в том случае, если РФ решится пойти в новое наступление на Украину.

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