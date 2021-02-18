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США отказались отправлять человека на Луну к 2024 году

18 февраля, 17:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В NASA выделили недостаточно денег для реализации программы

Высадка американского экипажа на Луне к 2024 году, о чем ранее заявляли в NASA, на данный момент является неосуществимой целью.

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Об этом изданию ArsTechnica заявил исполняющий обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Стив Юрчик.

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"Цель высадиться на Луне к 2024 году может быть нереальной из-за ассигнований последних двух лет, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать это достижимым. На этом фоне мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективный путь", – сказал Юрчик.

По его словам, администрация Джо Байдена поддерживает инициированную его предшественником Дональдом Трампом программу освоения Луны и Марса "Артемида" (Artemis), одной из участниц которой является и Украина.

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"Мы с нетерпением ждем дальнейших шагов и намерены целиком поддерживать преемственность целей программы Artemis", – добавил и.о. директора NASA.

Одной из главных дилемм лунной программы стала система для приземления. На данный момент изучаются проектные заявки, поданные компаниями Blue Origin, Dynetics и SpaceX. Одной из двум из них предстоит придумать, как не только доставить астронавтов с лунной орбиты на Луну, но и как вернуть их обратно на Землю.

Решение должно было быть принято к концу февраля, но из-за сбоя в графике закупок финальный вариант будет объявлен к концу апреля. Именно принятый проект определит конечную дату реализации проекта.

Напомним, что ранее в США показали проект своей лунной базы, которая бы обеспечила пребывание людей на единственном спутнике нашей планеты и добывание на нем ресурсов.

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