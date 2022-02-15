США открыли в Польше центр для приема выезжающих из Украины американцев

Граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле

В большинстве случаев граждане США, которые выезжают из Украины, должны предъявить паспорт США и COVID-сертификат/Фото: коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки открыли в Польше у украинской границы центр для приема приезжающих с Украины американцев.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

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Как отметили в посольстве, граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле.

"Посольство США открыло центр приветствия у этих пунктов пересечения границы для предоставления помощи гражданам США, приезжающим в Польшу с Украины", — говорится в сообщении.

Также в посольстве напомнили, что в большинстве случаев граждане США, выезжающие из Украины, должны предъявить действующий паспорт США и COVID-сертификат.

"Граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать граждан США в случае военных действий России где-либо в Украине", — отметили в посольстве.

Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину?

Из-за опасений военного конфликта 33 страны рекомендовали своим гражданампокинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в нашу страну. В данный момент в аэропортах Украины ажиотажа не наблюдается.

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Список стран

США

Япония

Латвия

Норвегия

Южная Корея

Австралия

Израиль

Северная Македония

Нидерланды

Черногория

Дания

Греция

Эстония

Великобритания

Бельгия

Финляндия

Канада

Новая Зеландия

Кувейт

Германия

ОАЭ

Литва

Испания

Италия

Швеция

Польша

Палестинская национальная автономия

Марокко

Чехия

Франция

Бельгия

Люксембург

Румыния

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