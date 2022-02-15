США открыли в Польше центр для приема выезжающих из Украины американцев

Соединенные Штаты Америки открыли в Польше у украинской границы центр для приема приезжающих с Украины американцев.
Об этом сообщает посольство США в Украине.
Подробности
Как отметили в посольстве, граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле.
Далее по теме
"Посольство США открыло центр приветствия у этих пунктов пересечения границы для предоставления помощи гражданам США, приезжающим в Польшу с Украины", — говорится в сообщении.
Также в посольстве напомнили, что в большинстве случаев граждане США, выезжающие из Украины, должны предъявить действующий паспорт США и COVID-сертификат.
"Граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать граждан США в случае военных действий России где-либо в Украине", — отметили в посольстве.
Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину?
Из-за опасений военного конфликта 33 страны рекомендовали своим гражданампокинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в нашу страну. В данный момент в аэропортах Украины ажиотажа не наблюдается.
Список стран
- США
- Япония
- Латвия
- Норвегия
- Южная Корея
- Австралия
- Израиль
- Северная Македония
- Нидерланды
- Черногория
- Дания
- Греция
- Эстония
- Великобритания
- Бельгия
- Финляндия
- Канада
- Новая Зеландия
- Кувейт
- Германия
- ОАЭ
- Литва
- Испания
- Италия
- Швеция
- Польша
- Палестинская национальная автономия
- Марокко
- Чехия
- Франция
- Бельгия
- Люксембург
- Румыния