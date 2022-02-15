США відкрили в Польщі центр для прийому американців, які виїжджають з України

Громадяни США можуть перетинати кордон між Польщею та Україною по землі

У більшості випадків громадяни США, які виїжджають з України, повинні пред'явити паспорт США та COVID-сертифікат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки відкрили у Польщі біля українського кордону центр для прийому американців, що приїжджають з України.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

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Як зазначили у посольстві, громадяни США можуть перетинати кордон між Польщею та Україною по землі.

"Посольство США відкрило привітальний центр біля цих пунктів перетину кордону для надання допомоги громадянам США, які приїжджають до Польщі з України", — йдеться у повідомленні.

Також у посольстві нагадали, що в більшості випадків громадяни США, які виїжджають з України, повинні пред'явити паспорт США та COVID-сертифікат.

"Громадяни США в Україні повинні знати, що уряд США не зможе евакуювати громадян США у разі військових дій Росії будь-де в Україні", – зазначили в посольстві.

Які країни закликали громадян залишити Україну?

Через побоювання військового конфлікту 33 країни рекомендували своїм громадянам залишити територію України, а також утриматися від поїздок до нашої країни. Наразі в аеропортах України ажіотажу не спостерігається.

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Список країн

США

Японія

Латвія

Норвегія

Південна Корея

Ізраїль

Північна Македонія

Нідерланди

Австралія

Чорногорія

Данія

Греція

Естонія

Велика Британія

Бельгія

Фінляндія

Канада

Нова Зеландія

Кувейт

Німеччина

ОАЕ

Литва

Іспанія

Італія

Швеція

Польща

Палестинська національна автономія

Марокко

Чехія

Франція

Бельгія

Люксембург

Румунія

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