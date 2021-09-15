Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Украина получит "Железный купол"? В Белом доме ответили

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
15 сентября, 20:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналист задал вопрос представителю Белого Дома о передачи ПРО Украине, но ответа не получил
В США не подтвердили слухи о передачи "Железного купола" Украине
В США не подтвердили слухи о передачи "Железного купола" Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белом доме не подтвердили сообщения СМИ о том, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки во время брифинга.

Реклама

Читайте также:

Джен Псаки не смогла дать четкого ответа на вопрос журналиста по этому поводу. По ее словам, эту информацию ей нужно уточнить у своей команды.

Что такое "Железный купол"?

  • Система противоракетной обороны Iron Dome была создана израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon и начала использоваться армией Израиля с 2011 года. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.
  • "Железный купол" зарекомендовал себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Израильские военные заявили, что сбили около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.
  • Система ПРО состоит из радара и контрольного центра, которые распознают вражеские ракеты и могут всего за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. "Железный купол" способен перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.

Реклама

Также мы писали, что в Украине может появиться своя система ПРО "Железный купол". Минобороны еще в прошлом году начало создавать аналог израильской системы противоракетной обороны, говорил министр Андрей Таран.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Лучшие статьи недели
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

15 сентября 1991. В Киеве состоялось всеукраинское народное вече на Софийской площади в поддержку Акта провозглашения независимости Украины...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.64

Евро (€)

31.46

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
4 640 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять