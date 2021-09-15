Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна ⚽ Шериф - Шахтар: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Інтер - Реал: онлайн
СЬОГОДНІ Світові новини США

Україна отримає "Залізний купол"? У Білому домі відповіли

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
15 вересня, 20:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналіст поставив питання представнику Білого Дому про передачу ПРО Україні, але відповіді не отримав
У США не підтвердили чутки про передачу "Залізного купола" Україні
У США не підтвердили чутки про передачу "Залізного купола" Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білому домі не підтвердили повідомлення ЗМІ про те, що США можуть поставити Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це заявила прессекретар президента США Джен Псакі під час брифінгу.

Реклама

Читайте також:

Джен Псакі не змогла дати чіткої відповіді на питання журналіста з цього приводу. За її словами, цю інформацію їй потрібно уточнити у своєї команди.

Що таке "Залізний купол"?

  • Система протиракетної оборони Iron Dome була створена ізраїльської оборонної компанією Rafael в партнерстві з Raytheon і почала використовуватися армією Ізраїлю з 2011 року. Її завдання – захищати країну від балістичних і крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.
  • "Залізний купол" зарекомендував себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності. Ізраїльські військові заявили, що збили близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні декілька років.
  • Система ПРО складається з радара і контрольного центру, які розпізнають ворожі ракети і можуть всього за кілька секунд прорахувати їх траєкторію і імовірну мету. "Залізний купол" здатний перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини.

Реклама

Також ми писали, що в Україні може з'явитися своя система ПРО "Залізний купол". Міноборони ще в минулому році почало створювати аналог ізраїльської системи протиракетної оборони, говорив міністр Андрій Таран.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Кращі статті за тиждень
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 вересня 1991. У Києві відбулося всеукраїнське народне віче на Софійській площі на підтримку Акту проголошення незалежності України...

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.64

Євро (€)

31.46

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
4 640 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти