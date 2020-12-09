США рассчитывают получить третью вакцину от COVID-19 в феврале

Соединенные Штаты, вероятно, получат третью вакцину против коронавируса Covid-19 в феврале 2021 года.

Реклама

Об этом заявил 8 декабря главный советник программы президента США Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом Монсеф Слауи, передает CNN.

"Скорее всего, где-то в феврале у нас будет третья вакцина, если, конечно, будет достигнут соответствующий профиль эффективности и безопасности", – заявил он.

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут быть разрешены для экстренного использования до конца декабря. В четверг Консультативный комитет по вакцинам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США обсудит заявку Pfizer на получение разрешения на экстренное использование.

На следующей неделе запланирована аналогичная встреча с кандидатом на вакцину Moderna.

Реклама

Слауи отметил, что в разработке находятся и другие вакцины, в том числе вакцина Johnson & Johnson, которая проходит 3-ю фазу испытаний. Причем большим преимуществом этой вакцины является то, что для защиты достаточно одноразовой вакцинации.

"Эта вакцина (от Johnson & Johnson. – Ред.), вероятно, завершит испытание своей эффективности в начале января, и мы надеемся, подаст заявку на разрешение на экстренное использование либо в конце января, либо в начале февраля", - отметил Слауи.

Он добавил, что вакцина AstraZeneca, в которой используется аналогичная технология, также проходит 3-ю фазу испытаний и может быть зарегистрирована уже к концу февраля или началу марта.

Напомним, 9 декабря президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США начнут поставлять вакцину в другие страны только после того, как будут вакцинированы все желающие американцы.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама