США снова отказались закрывать небо над Украиной – причина

Вашингтон снова повторил свой тезис об отказе дать Украине защиту с воздуха, что безуспешно просит Киев вот уже вторую неделю.
Об отказе заявила спикер Белого дома Джен Псаки во время традиционного брифинга.
Причина
"Это, определенно, эскалация, которая потенциально может привести нас к военному конфликту с Россией. Это не то, что президент Джо Байден хочет делать. Это все, почему это не очень хорошая идея. Мы не собираемся вести войну с Россией с участием американских войск", — сказала Псаки.
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Также Псаки не смогла сказать, планирует ли Байден очередные переговоры с международным преступником Владимиром Путиным.
"Мы не планируем ни встречи между ними, ни звонка. Президент очень-очень ясно выразился по этому поводу. Но мы проведем эти внутренние обсуждения и взвесим ряд факторов", — сказала Псаки.
Обстановка
- "Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если не можете сделать это сейчас, скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны отлететь, чтобы достучаться до вас? Скажите, сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента", – заявил Зеленский 3 марта при общении с журналистами в Офисе президента.
- 3 марта Украина просила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами ЧАЭС и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма.
- Это надо было сделать, чтобы не допустить экологической катастрофы в связи с попыткой захвата российскими войсками города Энергодар, где находится одна из крупнейший АЭС в Европе – Запорожская АЭС.