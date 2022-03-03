США знову відмовилися закривати небо над Україною – причина

Вашингтон знову повторив свою тезу про відмову дати Україні захист з повітря, що безуспішно просить Київ ось уже другий тиждень.
Про відмову заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час традиційного брифінгу.
Причина
"Це, безумовно, ескалація, яка потенційно може призвести до воєнного конфлікту з Росією. Це не те, що президент Джо Байден хоче робити. Це все, чому це не дуже хороша ідея. Ми не збираємося вести війну з Росією за участю американських військ ", – сказала Псакі.
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Також Псакі не змогла сказати, чи Байден планує чергові переговори з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним.
"Ми не плануємо ані зустрічі між ними, ані дзвінка. Президент дуже-дуже ясно висловився щодо цього. Але ми проведемо ці внутрішні обговорення і зважимо низку факторів", – сказала Псакі.
Обстановка
- "Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть, скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту", – заявив Зеленський 3 березня під час спілкування із журналістами в Офісі президента.
- 3 березня Україна просила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму.
- Це треба було зробити, щоб не допустити екологічної катастрофи через спробу захоплення російськими військами міста Енергодар, де знаходиться одна з найбільших АЕС у Європі – Запорізька АЕС.