США знову відмовилися закривати небо над Україною – причина

Розмовляти з Путіним Байден також не хоче

Розбомблена Росією Бородянка для США не є аргументом / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон знову повторив свою тезу про відмову дати Україні захист з повітря, що безуспішно просить Київ ось уже другий тиждень.

Про відмову заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час традиційного брифінгу.

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Причина

"Це, безумовно, ескалація, яка потенційно може призвести до воєнного конфлікту з Росією. Це не те, що президент Джо Байден хоче робити. Це все, чому це не дуже хороша ідея. Ми не збираємося вести війну з Росією за участю американських військ ", – сказала Псакі.

Також Псакі не змогла сказати, чи Байден планує чергові переговори з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним.

"Ми не плануємо ані зустрічі між ними, ані дзвінка. Президент дуже-дуже ясно висловився щодо цього. Але ми проведемо ці внутрішні обговорення і зважимо низку факторів", – сказала Псакі.

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Обстановка