США создали секретную армию для борьбы с Россией и Китаем – СМИ

В этом формировании в 10 больше больше человек, чем в аналогичных силах ЦРУ – службу несут как военные, так и оперативники под гражданским прикрытием

Коллаж "Сегодня"

Министерство обороны США за последние годы создало тайные войска численность 60 тыс. человек для борьбы с терроризмом и угрозами из России.

Реклама

Об этом говорится в расследовании журнала Newsweek.

По данным издания, в этом формировании в 10 больше больше человек, чем в аналогичных силах ЦРУ – службу несут как военные, так и оперативники под гражданским прикрытием.

Также журналисты выяснили, что в программе участвует около 130 частных компаний, которые тратят на ее финансирование более 900 млн долларов. Речь идет о создании фальшивой документации, оплате счетов и налогов сотрудников, работающих под вымышленными именами, а также разработке специальных устройств для прослушивания и слежки "в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки".

Главная задача служащих тайного подразделения – преследовать террористов в "горячих точках" от Пакистана до Западной Африки, однако часто они работают и за "линией фронта" в таких странах, как Северная Корея и Иран.

Реклама

Одна из самых важных групп этой армии – "кибербойцы". Они действуют под вымышленными именами и собирают в интернете информацию, а также могут участвовать в кампаниях влияния в соцсетях.

Авторы расследования считают, что тайное подразделение необходимо США не только для борьбы с террористическими угрозами, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.

Напомним, в 2019 году в США создали новый вид Вооруженных сил – Космические войска.