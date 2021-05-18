США створили секретну армію для боротьби з Росією і Китаєм – ЗМІ

У цьому формуванні в 10 більше більше осіб, ніж в аналогічних силах ЦРУ – службу несуть як військові, так і оперативники під цивільним прикриттям

Міністерство оборони США за останні роки створило таємні війська чисельністю 60 тис. осіб для боротьби з тероризмом і погрозами з Росії.

Реклама

Про це йдеться в розслідуванні журналу Newsweek.

За даними видання, в цьому формуванні в 10 більше більше осіб, ніж в аналогічних силах ЦРУ – службу несуть як військові, так і оперативники під цивільним прикриттям.

Також журналісти з'ясували, що в програмі беруть участь близько 130 приватних компаній, які витрачають на її фінансування понад 900 млн доларів. Йдеться про створення фальшивої документації, оплату рахунків і податків співробітників, що працюють під вигаданими іменами, а також розробку спеціальних пристроїв для прослуховування і стеження "в найвіддаленіших куточках Близького Сходу і Африки".

Головне завдання службовців таємного підрозділу – переслідувати терористів в "гарячих точках" від Пакистану до Західної Африки, проте часто вони працюють і за "лінією фронту" в таких країнах, як Північна Корея та Іран.

Реклама

Одна з найважливіших груп цієї армії – "кібербійці". Вони діють під вигаданими іменами і збирають в інтернеті інформацію, а також можуть брати участь в кампаніях впливу в соцмережах.

Автори розслідування вважають, що таємний підрозділ необхідний США не тільки для боротьби з терористичними загрозами, але і для збільшення конкурентних можливостей в гібридній війні з Росією та Китаєм.

Нагадаємо, в 2019 році в США створили новий вид Збройних сил – Космічні війська.