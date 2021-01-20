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США ввели санкции против украинской компании

20 января, 01:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

США ввели ограничения в отношении четырех кораблей

США обвинили украинскую компанию Fides Ship Management в перевозке венесуэльской нефти и ввели против нее санкции.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Также Министерство финансов США ввело ограничения в отношении четырех кораблей, которыми управляет компания:

  • Baliar;
  • Balita;
  • Domani;
  • Freedom.

Напомним, в 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, сразу после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства.

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Ранее сообщалось, что после внесения семерых граждан в санкционный список США в Офисе президента Украины выразили готовность жестко реагировать на вмешательство украинских граждан в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

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Также мы писали о том, что Соединенные Штаты расширили санкции против России в рамках CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – Закон о противостоянии противникам Америки посредством санкций).

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США санкции
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