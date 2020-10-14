США выдвинули России условие для подписания договора о ядерном оружии

Соединенные Штаты готовы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран.

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Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Мы сообщили России, что хотим продлить новый ДСНВ на некоторое время, но при условии, что они в свою очередь согласятся на ограничение, замораживание своих ядерных арсеналов, мы готовы сделать то же самое", – сказал он.

В России назвали такое предложение США неприемлемым

"Это неприемлемое предложение", – кратко прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявление Биллингсли.

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Договор об СНВ был подписан между США и Россией в 2010 году, согласно ему, каждая из сторон должна постепенно сокращать свои ядерные вооружения. Он действителен до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.

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